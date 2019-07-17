Розчинник замість нафтопродуктів: “кмітливий” підприємець намагався зекономити на митних платежах

Розчинник замість нафтопродуктів: “кмітливий” підприємець намагався зекономити на митних платежах

Днями одне з приватних підприємств м. Дніпра ввезло з Білорусі в Україну товар вагою 22 тони. Під час митного оформлення на Запорізькій митниці продукцію було заявлено як “розчинник” за кодом УКТЗЕД 3814009090, за яким застосовується нульова ставка мита.
Зокрема, в документах зазначалося, що товар містить у своєму складі “дистилят газового конденсату 50-65%, ізопентанова фракція 25-39%, спирт технічний 6-12%”.
В ході проведення митного контролю співробітники Запорізької митниці ДФС відібрали зразки цієї продукції. Згідно з висновком Департаменту податкових та митних експертиз ДФС поставка виявилася іншою, а саме: “рідина, що складається з нафтопродуктів більше 70%, в якості основного складового є “ізо-бутанол”, що повністю суперечить заявленому хімічному складу. Таким чином товар повинен класифікуватися за кодом УКТЗЕД 2710129000, де застосовується ставка мита 6 відсотків – акцизний податок складає 213,5 EUR за 1 тисячу літрів.
За даним фактом фахівці Запорізької митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Вартість вилученої продукції буде встановлено додатково.

Запорізька митниця ДФС

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