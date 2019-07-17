Валерій Манько: “Бюджети Запорізької області отримали 2,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб”

За перше півріччя запорізькі платники спрямували до місцевих бюджетів 2 мільярди 762 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, рівень сплати у порівнянні з минулим роком збільшився майже на 18 відсотків. Додатково скарбниці отримали 420 мільйонів.
Керівник фіскального відомства області зазначив, що зростання надходжень ПДФО зафіксовано на всіх територіях регіону. Зокрема, до міської казни м. Запоріжжя надійшов 1 мільярд 263 мільйони, що на 124 мільйони більше, ніж торік. До бюджетів м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перераховано 374 мільйони (+ 103,5 мільйона), м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 293,7 мільйона (+ 58,3 мільйона), м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 203,4 мільйона (+ 28,5 мільйона), Василівського та Михайлівського районів – 157,8 мільйона (+ 33,5 мільйона) тощо.
Валерій Манько також повідомив, що в середньому кожного місяця запоріжці сплачують до бюджету близько 614 мільйонів гривень ПДФО, це на 93 мільйони більше показника 2018 року.
Бюджетоутворюючими галузями зі сплати податку є державне управління та оборона (21 відсоток у загальних надходження), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12 відсотків) та переробна промисловість (11 відсотків).
Усього в Запорізькій області налічується 45,7 тисячі платників податку на доходи фізосіб, з яких 16,4 тисячі – суб’єкти господарювання-юридичні особи, 29,3 тисячі – фізичні особи.
Головне управління ДФС у Запорізькій області