З 7 липня стартує новий інвестиційний проєкт для фінансової підтримки абітурієнтів — «Доступна освіта 2019». Він дає шанс отримати 10 тисяч на оплату навчання у будь-якому українському виші. Для цього потрібно лише написати аналітичну статтю на тему IT-технологій.Мета програми «Доступна освіта 2019» — підтримати перспективну молодь та допомогти зробити перші кроки в побудуванні кар’єри.
Переможець отримує грант на оплату навчання у обраному ВНЗ, володарі 2 та 3 місць – заохочувальні призи. Організатори конкурсного проєкту – IT-компанія SiteClinic та всеукраїнський портал майстрів та салонів краси України Barb.ua. Їх представники увійшли до складу конкурсного журі. Детальні умови та регламент конкурсу опубліковані на сайтах організаторів: SiteClinicта Barb.ua.Участь у проєкті безкоштовна. Конкурсні матеріали подаються до 25 серпня 2019 року, а 3 вересня оголошуються результати.
Приєднуйся до участі у конкурсі: переможцем може стати саме ти!
Абітурієнтам у підтримку
З 7 липня стартує новий інвестиційний проєкт для фінансової підтримки абітурієнтів — «Доступна освіта 2019». Він дає шанс отримати 10 тисяч на оплату навчання у будь-якому українському виші. Для цього потрібно лише написати аналітичну статтю на тему IT-технологій.Мета програми «Доступна освіта 2019» — підтримати перспективну молодь та допомогти зробити перші кроки в побудуванні кар’єри.