Акція за Сенцова

У Запоріжжі на острові Хортиця мітинг на честь дня народження українського режисера та письменника Олега Сенцова зібрав чимало активістів, стурбованих долею кремлівських бранців. Ініціатори акції з організації «Спільно HUB» відзначили, що вона спрямована на те, щоб нагадати в першу чергу, про права людини незалежно від її статі, соціального статусу або віросповідання. Вони розгорнули плакат з написом “Сенцов+”. “Плюс” на плакаті означає, по-перше, дні, які Сенцов проводить за гратами, по-друге, – це інші українці, які утримуються наразі в тюрмах Росії. Учасники акції, написавши листи підтримки Сенцову і іншим політв’язням, планують переслати їх в колонію. Нагадаємо, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув’язненні.