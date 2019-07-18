Фестиваль «Мама +я»

Тисяча дітей-сиріт із Запоріжжя візьмуть участь у благодійному фестивалі “Мама+Я”, що відбудеться у Дніпрі 9 вересня Про це повідомила ініціаторка і ідейна натхненниця заходу -директорка однойменного благодійного фонду Наталія Сивак.
Фестиваль організовано для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з опікунських та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, центрів соціально-психологічної реабілітації, інтернатних закладів міста та області. На учасників та гостей чекає справжня казка з тематичними героями, які зустрічатимуть дітей біля входу, та барвиста алея як у Діснейленді. Традиційно під час свята відбудеться конкурс талантів, футбольні змагання, виставка творчих робіт та інше.