Як подати заявку на участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення-2019

Суспільний мовник продовжує пошуки талановитих юних співаків для участі в національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2019. Минулого року представниця від України Дарина Красновецька посіла почесне четверте місце. Цього року Суспільне шукає виконавця, який здобуде перемогу та привезе Дитяче Євробачення до України!
Взяти участь можуть діти з усіх куточків України, адже правила подання заявки максимально прості й не вимагають поїздок до Києва — нацвідбір відбувається онлайн. Окрім того, для участі не треба мати професійне відео чи солідне портфоліо — відеозаписи для участі в онлайн-відборі можуть бути знятими на телефон.
Для цього лише потрібно:
Заповнити онлайн-заявку на junior.eurovision.ua.
Додати відеозапис, де учасник виконує пісню в супроводі записаної інструментальної фонограми без бек-вокалу.
Важливо: тривалість композиції не має бути менше ніж 2 хвилини 30 секунд та не має перевищувати 3 хвилини. Також пісня не має комерційно видаватися, публікуватися або виконуватися публічно (слова чи музика) до 1 травня 2019 року.
Додати відеозапис візитівки, де треба зазначити свої ім’я, прізвище, вік, захоплення, а також відповісти на запитання “Що для тебе перемога?” і “Що для тебе Україна?”.
Докладніше ознайомитися з умовами участі в національному відборі на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2019 можна в Положенні про конкурс.
Джерело: UA: Суспільне мовлення