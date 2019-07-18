Музей родини Махно

Дім, у якому жив старший брат Нестора Махна, планують перетворити на музей родини видатного діяча української революції. Будівля віднедавна є власністю Гуляйпільської громади. Садибу викупили у родичів “батьки” за кошти місцевого бюджету. Було виділено близько 150 000 гривень. Це єдина садиба, яка пов’язана з постаттю Махна. Його особистість цікава туристам. Раніше у Гуляполі було встановлено монумент Махну, проводиться щорічний “Махно-фест” і от тепер, окрім легендарної тачанки, що є експонатом краєзнавчого музею, на Гуляйполі буде ще родинна садиба-музей. Кожен бажаючий зможе побачити, як жили родичі Нестора Махна, доторкнутись до живої історії. З часом у будинку планують зробити ремонт, екскурсії для туристів проводитимуть співробітники місцевого музею.