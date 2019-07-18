Оновлення дороги

У Мелітополі почалися роботи по розширенню вул. Ломоносова. Оскільки об’їзної дороги в місті немає, саме ця вулиця виконує її функції. По ній тисячі курортників направляються на південь влітку. У цьому році вона буде капітально відремонтована. Міській владі вдалося домогтися виділення 45 млн. грн з обласного дорожнього фонду. Попередньо комунальники замінили системи водовідведення. Планується замінити бордюри, перекласти асфальт, нанести розмітку і відновити огорожі. В історії міста це один з найбільших проектів реконструкції дорожнього полотна. Попередній термін закінчення робіт до жовтня. Тендер вже оголошено.