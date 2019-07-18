Переробка вторинної сировини

145 запорожців за тиждень здали 700 кілограм вторсировини, повідомили в організації «Кольорові Відра». У Запоріжжі почала працювати станція переробки вторсировини. Жителі міста можуть приєднаються до ініціативи і заробляти бали, конвертовані в знижки в «Сільпо».
Станція приймає:пластик (поліетиленові пакети, PET-пляшки, упаковки з маркуванням HDPE),скло (пляшки, банки від консервації, тару з-під дитячого харчування); метал (алюмінієві банки).
За кілограм скла можна отримати на бонусний рахунок 150 балів, за папір – 250 балів, за кілограм металу – 700 балів, а за кілограм пластику – 500 балів.
Всі отримані бали зараховуються на картку «Власний Рахунок» і конвертуються в бонуси, які можна витратити на покупки. 100 балів – гривня.