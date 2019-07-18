Спортсмени ЗНУ вибороли два «золота» й «срібло» чемпіонату України з важкої атлетики і встановили рекорди

У місті Городок Хмельницької області триває чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Серед його учасників – 250 важкоатлетів з усіх областей України. Запорізький національний університет на чемпіонаті представили студенти факультету фізичного виховання. Дмитро Вороновський і Тарас Гришин спортсмени у перший же день змагань, завдяки своїм блискучим виступам, здобули «золото». А студентка Анна Панова поповнила скарбничку запорізької збірної срібною медаллю.
Дмитро Вороновський у ваговій категорії 55 кг виборов золото з результатом 245 кг у сумі двоборства. А крім того, він ще й встановив чотири рекорди України серед молоді до 23 років: два у поштовху 132 кг та 137 кг, і два – у сумі двоборства 240 кг та 245 кг.
Тарас Гришин став чемпіоном у ваговій категорії 67 кг з результатом у сумі двоборства 271 кг.
У ваговій категорії 64 кг Анна Панова стала другою, із результатом у сумі двоборства 173 кг.
Вітаємо спортсменів і їхніх наставників – заслуженого тренера України, викладача факультету фізичного виховання ЗНУ Анатолія Орлова та заслуженого тренера України Олександра Слободянюка.
Прес-служба