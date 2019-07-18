Вибори директорів шкіл

У місті оголошено конкурси на посади керівників навчальних закладів.Тепер батьки школярів мають право входити до складу комісій, які обирають майбутніх директорів шкіл, пропорційно іншим учасникам. Найближчим часом будуть вибирати керівників таких навчальних закладів:загальноосвітні школи №83, №23, №101, №4, №30, №17, №52, №5, №14, № 95, №87, №76. -гімназія: № 6, № 50, № 93, № 11, № 2, а також колегіум № 98, Хотіцкій академічний ліцей, НВК №90, №111, НВК «МРІЯ» .Конкурс складається з трьох етапів. На першому кандидати на посаду директора школи здає тести на знання законодавства України. На другому – вирішує ситуативне завдання. На третьому – захищає презентацію плану розвитку установи.