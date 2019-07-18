За використання води та надр запорізькі виробники сплатили понад чверть мільярда

За перше півріччя від добувних підприємств Запорізького регіону до бюджетів надійшло 149 мільйонів гривень плати за користування надрами. Зокрема, до державного бюджету сплачено 102,7 мільйона, до місцевих скарбниць – 46,2 мільйона.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 25,5 мільйона або на 21 відсоток.
Найбільші платежі забезпечили виробники, що здійснюють діяльність у Василівському та Михайлівському районах – 132 мільйони. Користувачі надр Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів перерахували 4,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4 мільйони, м. Запоріжжя – 3,6 мільйона, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – 2,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,2 мільйона.
Всього у Запорізькій області зареєстровано 570 суб’єктів господарювання-платників рентної плати за користування надрами.
Крім того, за спеціальне використання води 519 підприємств перерахували 104,2 мільйона гривень рентної плати, у тому числі до державної казни – 57,3 мільйона, до місцевих бюджетів – майже 47 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області