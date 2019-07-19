На Запоріжжі викрито понад півсотні податкових злочинів

Співробітники оперативних підрозділів фіскальної служби Запорізької області цього року виявили 52 злочини у сфері економіки, 29 з яких належать до категорії тяжких. За фактами ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах розпочато 20 кримінальних проваджень.
Із обвинувальним актом до суду направлено 13 матеріалів, а також ще три – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
У митній сфері оперативники викрили вісім злочинів, зокрема, три – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Додатково спрямовано до бюджету митних платежів на суму 11,5 мільйона гривень.
Під час проведення операцій “Рубіж” та “Бастіон” припинено діяльність міжрегіонального “центру мінімізації митних платежів”. Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру, склав понад 78 мільйонів гривень.
У сфері державних закупівель співробітники податкової міліції виявили шість злочинів. За результатами здійснених перевірок до бюджету стягнуто 3,2 мільйона.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 28 мільйонів гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизної продукції вартістю 2,2 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області