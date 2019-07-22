Спортсмен-важкоатлет Економіко-правничого коледжу ЗНУ Андрій Бойко завоював «срібло» на чемпіонаті України з жиму лежачи

15-18 липня в м. Коломия відбувся чемпіонат України з жиму лежачи серед чоловіків і жінок. У цих змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів із різних міст України в різних вагових і вікових категоріях. Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету на чемпіонаті гідно представив студент 3 курсу спеціальності «Журналістика» Андрій Бойко. У ваговій категорії 93 кілограми серед юнаків Андрій посів 2 місце з результатом 152, 5 кг.
Це – не єдина цьогорічна спортивна перемога Андрія. Нещодавно він здобув 3 місце серед юнаків у ваговій категорії 93 кілограми на цьогорічному чемпіонаті України з пауерліфтингу, який проходив 22-26 червня у Коломиї. Цю почесну нагороду юнаку приніс виступ із результатом 567,5 кг.
Відзначимо, що змагання проводились за організаційної підтримки Федерації пауерліфтингу України. Тренером спортсмена є заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен світових змагань Дмитро Семененко.
За словами Андрія Бойка, йому вдалось продемонструвати гарний результат завдяки власній налаштованості на перемогу, наполегливості, цілеспрямованості, тренуванням і спортивній витримці. «Я отримав багато досвіду і вражень від цих змагань, особливо щодо організації проведення чемпіонатів, професійного обладнання і суддівства», – зазначив Андрій.
Крім того, ці змагання є відбірковим етапом на чемпіонати Європи та світу, а це – гарна мотивація до кращих результатів. Найближчим часом спортсмен він планує готуватись до наступних чемпіонатів України і світових змагань, демонструвати ще кращі результати і здобувати призові місця.
Варто нагадати, що серед спортивних здобутків Андрія Бойка, який уже 3 роки професійно займається спортом, – призові місця на чемпіонатах Запорізької області й України з пауерліфтингу, у Кубку України з пауерліфтингу у 2018 році тощо.
Прес-служба ЗНУ