Валерій Манько: “Запорізький бізнес сплатив до держбюджету понад півтора мільярда гривень ПДВ”

За перше півріччя запорізькі платники податку на додану вартість спрямували до державного бюджету 1 мільярд 581,5 мільйона гривень (не враховуючи показники великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Це на 81,4 мільйона або на 5,4 відсотка більше порівняно з минулорічним періодом.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, на збільшення показників зі сплати ПДВ вплинуло, передусім, підвищення обсягів поставок підприємств та оподатковуваних операцій – за шість місяців вони зросли на 429 мільйонів, відповідно, нарахування до бюджету – на 81 мільйон.
Керівник фіскального відомства регіону відзначив, що на сьогодні частка ПДВ у загальних надходженнях держбюджету перевищила 35 відсотків.
Найбільші суми сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 996 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 113 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 102 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 92 мільйони, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – 58 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 45 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – майже 45 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 44,7 мільйона тощо.
У червні поточного року запорізький бізнес забезпечив до державної казни 257,4 мільйона, що на 17 мільйонів або на 7 відсотків більше, ніж у червні 2018 року.
Усього станом на 1 липня в області на обліку перебуває близько десяти тисяч платників ПДВ-юридичних та фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області