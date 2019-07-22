З 1 вересня «Екошкола» стане національним проектом і охопить усю Україну

З початку навчального року «Фармак» запускає єдину освітню інтернет-платформу «Екошкола», в основу якої ляжуть методичні матеріали, схвалені Міністерством науки та освіти України.
«Екошкола» поширюється на всю Україну та переходить в онлайн. Учні та вчителі з усієї України матимуть змогу безкоштовно отримати найактуальнішу інформацію про ощадне ставлення до довкілля на новій інтернет-платформі, яку запускає «Фармак» у межах проекту «Екошкола».
Крім того, кожна школа України може створити свою екокоманду й узяти участь у конкурсі міні-грантів, підготувавши на базі отриманих на екоплатформі знань проект, який буде покликаний покращити екологічну ситуації в конкретному навчальному закладі. А «Фармак» надасть кошти на втілення цього проекту в життя.
«”Фармак” реалізує проект “Екошкола” вже два роки поспіль. За цей час більш ніж 200 учнів із Києва та Шостки пройшли навчання та змінили своє ставлення до довкілля. Вони стали амбасадорами екологічної культури в Україні. Сьогодні ми хочемо дати таку можливість усім школярам України. Тому “Екошкола” переходить в онлайн. Кожен зможе отримати знання щодо нинішнього стану екології та способів, як зробити кращим своє життя, свою школу, місто, Україну. Увесь світ уже переходить на зелений бік, впроваджуючи енергоощадні технології, відмовляючись від пластику, використовуючи альтернативні види енергії. “Фармак” як європейська компанія також дотримується принципів сталого розвитку. Ми робимо доступним лікування ефективними та якісними лікарськими засобами, дбаємо про зменшення впливу на довкілля та опікуємося покращенням стану екології в Україні. У 2019 році ми стали першою українською компанією, яка підключилася до Глобального договору ООН. Тому що цілі сталого розвитку “Фармак” тісно перегукуються з цілями Глобального договору», – підкреслила Олена Зубарєва, керівник департаменту зовнішніх комунікацій АТ «Фармак».
«Думай глобально – дій локально! Це – основна ідея сталого розвитку для кожного з нас та України загалом. Саме тому перехід проекту “Екошкола” у формат дистанційного навчання, створення віртуальної платформи екологічних знань не тільки дасть змогу охопити всіх охочих отримати найсучаснішу інформацію та дорожню карту з екосвідомих дій, а також зменшить вплив проекту на природне довкілля. Ми менше будемо друкувати та подорожувати до шкіл, але залучимо більше крутих експертів до наших занять і зробимо все можливе для агрегації всіх найкращих графічних та відеоматеріалів, книжок та ігор, сайтів і блогів, фільмів і соціальної реклами, що вже створено задля позитивних екологічних змін в Україні. Освітня платформа “Екошкола” – це початок захопливої подорожі в наше спільне комфортне та безпечне майбутнє. Тож, рушаймо!»,- зазначила Олександра Халаїм, голова ГО Український екологічний клуб «Зелена Хвиля».
«Наша компанія, DL Agency, рада долучитися до такої важливої для спільного майбутнього справи. Нам доручено надзвичайно серйозне завдання – розширити дуже корисний проект до масштабів цілої України шляхом його діджиталізації. Переводячи “Екошколу” у web-простір, ми не тільки даємо можливість усім українським школярам стати її частиною, а і зберігаємо екоресурси нашої країни, відмовившись від друкованих матеріалів», – зауважив Денис Костенко, Production Director DL Agency.
Довідка про проект
Пілот проекту «Екошкола» було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ ПАТ «Фармак». Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проекту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці. Найкращі проекти, спрямовані на розв’язання екологічних проблем конкретної школи, отримали міні-гранти від ПАТ «Фармак» на їх реалізацію. Успішний старт проекту «Екошкола» дає змогу транслювати його в різні частини України, залучаючи драйверів екологічно-просвітницького руху, соціально-відповідальний бізнес і головне – небайдужу, прогресивну молодь країни. У 2018 році проект «Екошкола» увійшов до 20-ки найкращих соціальних проектів України.
У 2019 році «Фармак» розширив межі екологічного проекту «Екошкола» та залучив до нього 10 шкіл Києва. Для школярів було розроблено унікальний навчально-методичний посібник, який увібрав у себе найголовніші та найважливіші питання, з якими стикається сьогодні світ. Навчально-методичний посібник «Екошкола» схвалено Міністерством освіти та науки України.