«Запоріжсталь» побудував нову дорогу в Запоріжжі

Комбінат «Запоріжсталь» Групи Метінвест завершив роботи з будівництва нової дороги Північне шосе, яка з’єднала Заводський район із центром міста. Нова дорога повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Північне шосе побудовано без залучення бюджетних коштів, на проект підприємство направило 220 млн гривень.
Комбінат «Запоріжсталь» побудував нову дорогу з чотирма смугами руху замість старої двосмугової. Це дозволило вдвічі збільшити пропускну спроможність шосе – до 16 тисяч машин на добу. Для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху між зустрічними смугами і по узбіччях дороги встановлені бар’єрні огорожі.
Якісне освітлення дороги забезпечують енергоефективні LED-світильники. Також комбінат встановить чотири зупинкові комплекси – по два в кожному напрямку.
Надалі «Запоріжсталь» планує виконати рекультивацію ґрунту уздовж дороги для зниження пилоутворення, висадити ґрунтозакріплюючі рослини і молоді саджанці дерев.
Будівництво дороги виконано в рамках реалізації проекту з екологічної модернізації сталеплавильного виробництва «Запоріжсталі» з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.
Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:
– Північне шосе – це дорога до нового, ще більш безпечного для екології киснево-конвертерному цеху, який буде зведений в Запоріжжі. Група виконує взяті на себе зобов’язання і продовжує інвестувати в екологічну модернізацію комбінату «Запоріжсталь». Це будівництво – ще один приклад відповідального ставлення Групи Метінвест до довкілля.
Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма:
– Перенесення Північного шосе – по суті новий інфраструктурний об’єкт для Запоріжжя. Для міста це нова сучасна дорога, для «Запоріжсталі» – ще один крок до реалізації амбітного проекту української металургії, спрямованого на розвиток економіки регіону і поліпшення життя його людей.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»