Запорізькі нацгвардійці під час служби з ОГП виявили громадян з наркотиками

Під час несення служби з охорони громадського порядку в Комунарському районі м. Запоріжжя нарядом гвардійців військової частини 3033 Національної гвардії України близько 17:30 був помічений громадянин, який побачивши патрульний автомобіль різко змінив напрямок руху.
Начальник патруля прийняв рішення зупинити даного громадянина. Під час розмови з гвардійцями з’ясувалось, що громадянин «С» 2000 року народження є жителем міста Запоріжжя. На запитання чому він раптом прискорився, щоб уникнути зустрічі, молодик відповіді не дав.
Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» гвардійці запропонували провести поверхневий огляд, в ході якого у громадянина виявили прозорий пакет із кристалічною речовиною всередині.
Цього ж дня автопатруль нацгвардійців в районі заводу “АвтоЗАЗ” зупинив громадянина “Ю” 1987 року народження, який в ході бесіди з гвардійцями помітно нервував.
Під час поверхневого огляду було виявлено прозорий пакет із рослинною речовиною сіро-зеленого кольору із спецефічним запахом, попередньо “Канабіс”
Обох громадян слідчо-оперативна група Комунарського ВП затримала та доставила до відділення поліціх для проведення слідчих дій. Громадянинам було пред’явлено підозру у скоєнні злочину передбаченого статею 309 ККУ.
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