6,5 тисяч роботодавців області скористалися послугами служби зайнятості

Вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Головна мета служби зайнятості – щоб кожен пошукач роботи мав гідну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни.
Роботодавець – це клієнт служби зайнятості №1. Широкий спектр послуг роботодавцям, який надається абсолютно безкоштовно, умовно можна поділити на три категорії: інформаційно-консультаційні, електронні та фінансові. Звичайно, всі вони поєднуються, аби підібрати якісні кваліфіковані кадри на замовлення роботодавців.
Щодо інформаційно-консультаційних – це проведення семінарів, ярмарків та міні-ярмарків вакансій, презентацій роботодавців, днів відкритих дверей. Окрім того, сюди можна включити і надання консультацій для керівників та спеціалістів кадрових служб підприємств із питань законодавства про працю та зайнятість. За необхідності, до співпраці залучаються і територіальні представники державної інспекції з питань праці, фіскальної служби та інших установ.
Ми підтримуємо сучасні тенденції розвитку електронного врядування, тому використовуємо в своїй роботі послуги відеорезюме, відеовакансії, скайп-співбесіди. Завдяки презентації пошукача роботи через відео роботодавець може краще зрозуміти, хто перед ним, а відеовакансія допомагає працедавцю познайомити потенційного працівника з безпосереднім робочим місцем.
Послуги служби зайнятості стають більш доступними завдяки впровадженню сучасного сервісу – електронного кабінету роботодавця. Користуючись ним, можливо здійснювати оперативний пошук необхідних кадрів, подавати звітність, отримувати інші послуги, економити час для відвідування центру зайнятості.
З-поміж фінансових інструментів служби зайнятості виокремлюємо такі: компенсація єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних на нові робочі місця, компенсація оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, організація оплачуваних громадських робіт, організація професійного навчання на замовлення роботодавця, які фінансуються з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «За шість місяців поточного року послугами служби зайнятості скористалися 6,5 тисяч роботодавців області. Порівняно з минулим роком на 840 одиниць збільшилась кількість вакансій, наданих роботодавцями. Така співпраця дає певні позитивні результати. З 8 до 6 зменшилась навантаження на одну вакансію.
Так, правом отримання компенсації витрат на сплату єдиного внеску вже скористалися 184 роботодавця, які прийняли на нові робочі місця 316 осіб».
Також нагадуємо, що наразі триває всеукраїнське опитування роботодавців.
Ми хочемо надавати Вам якісні послуги та допомагати підбирати працівників, яких Ви потребуєте! Пропонуємо роботодавцям поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, висловитися про послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо очікуваного вдосконалення послуг ДСЗ!
Заповнити анкету роботодавця можна на головній сторінці сайту державної служби зайнятості під активною кнопкою «Опитувальник роботодавця», а також в рубриці «Роботодавцям». Запрошуємо до співпраці!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47