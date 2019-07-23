Бліц-опитування: Чи вмієте ви за допомогою народних прикмет передбачувати погоду?

Богдан, веб-дизайнер:
-А як же! Звісно вмію. Як тільки в мого діда починають боліти та викручувати коліна, то це вірний знак, що на завтра піде дощ!
Міла, студентка:
-Якщо вночі зірки на небі яскраві та добре видимі оком, то вдень буде гарна погода. А якщо місяць вночі розпливається, неначе у тумані, то вдень буде дощ.
Валентин, пенсіонер:
-Ось коли вранці виходиш у поле, і є роса на траві, то буде гарна погода. А якщо роси немає, то вдень піде дощ.
Юлія, студентка:
-Ну, наприклад, жаби голосно кричать саме перед дощем. Хоча в місті їх іще розшукати треба.
Дмитро, приватний підприємець:
-Народні прикмети- це дуже просто. Треба подивитися прогноз погоди в інтернеті, або послухати по телевізору і підготуватися до нього навпаки. Якщо обіцяють гарну погоду, то неодмінно піде дощ.