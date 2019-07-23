Чудернацький барометр

Саме такий нещодавно з’явився на острові Хортиця, неподалік музею Запорізького козацтва.
«Пристрій» влаштований таким чином: на гілці висить мотузка, по стану якої можливо визначити стан погоди. Для тих, хто не розуміє, поруч є «мануал», тобто дошка із поясненнями. Наприклад, таке: «Якщо мотузка висить спокійно, то погода добра, коливається-вітер,мокра-був або іде дощ, холодна-був або є мороз, не видна-імла, або темно,впала-землетрус».
Звісно, ий «пристрій» розрахован на людей, що мають гумор. Власне кажучи, щось схоже на острові вже було багато років тому, але потім кудись зникло.
Олександр Максимов