23 липня для подальшого проходження служби у військовій частині 3029 прибули молоді лейтенанти, які щойно закінчили навчання в Національній академії Національної гвардії України.
На стройовому плацу командир частини представив молодих офіцерів особовому складу.
«Передавайте свої знання, навчайте військовослужбовців та будьте прикладом для підлеглих, адже ви – майбутнє Національної гвардії. Я бажаю Вам з честю нести високе звання офіцера», – у своєму зверненні до офіцерів зазначив командир частини підполковник Бєляєв А.М.
Після шикування військовослужбовці зустрілися з командуванням частини у концертному залі центру культури та дозвілля, де були ознайомлені з умовами соціального захисту та специфікою служби у полку оперативного призначення.
По завершенню зустрічі молоді офіцери переглянули звернення Командуючого НГУ та відвідали кімнату історії частини де ознайомилися з її експонатами та історією полку .
Попереду на офіцерів чекають нелегкі, але цікаві армійські будні.
Прибули молоді лейтенанти
23 липня для подальшого проходження служби у військовій частині 3029 прибули молоді лейтенанти, які щойно закінчили навчання в Національній академії Національної гвардії України.