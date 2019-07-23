У спортсменів ЗНУ – чергові перемоги та встановлені рекорди Чемпіонату України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок

На Чемпіонаті України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок (м. Городок, Харківської області) важкоатлети Запорізького національного університету додали до скарбнички запорізької збірної золоту та срібну медалі.
У ваговій категорії +109 кг чемпіоном України став студент ЗНУ Олег Ганзенко з результатом у сумі двоборства 390 кг. При цьому Олег ще й встановив три рекорди України серед юніорів – 2 у ривку 173 та 177 кг і в сумі двоборства 390 кг.
«Срібло» у ваговій категорії 76 кг з результатом у сумі двоборства 187 кг виборола і студентка ЗНУ Анастасія Манєвська.
Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті не менш успішно виступили інші важкоатлети університету: Дмитро Вороновський і Тарас Гришин напередодні вибороли «золоті» медалі. Дмитро Вороновський у ваговій категорії 55 кг виборов золото з результатом 245 кг у сумі двоборства. А Тарас Гришин став чемпіоном у ваговій категорії 67 кг з результатом у сумі двоборства 271 кг. А студентка Анна Панова у ваговій категорії 64 кг стала другою. У сумі двоборства Анна виборола результат 173 кг.
Вітаємо важкоатлетів Запорізького національного університету та бажаємо їм нових спортивних перемог!
Прес-служба ЗНУ