Запоріжці з депозитних відсотків сплатили 26,6 мільйона гривень податку

На Запоріжжі з банківських відсотків депозитних рахунків за шість місяців до бюджету надійшло 26 мільйонів 614 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 440 тисяч або майже на 2 відсотки більше, ніж сплачено за аналогічний період минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, лише у червні до казни перераховано 4,7 мільйона, що перевищує червневі надходження 2018 року на 276 тисяч або на 6,2 відсотка.
Найбільші суми з початку року забезпечили платники м. Запоріжжя – 18,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже два мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад мільйон, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 867 тисяч, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 581 тисячу тощо.
Нагадаємо, проценти з депозитів оподатковуються за ставкою 18 відсотків. Відповідальними за перерахування податку до бюджету є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДФС у Запорізькій області