Боротьба із курцями у громадських місцях

Боротьба із курцями у громадських місцях

На чоловіка, який курив сигарети на Приморському бульварі у Кирилівці, поліцейські склали адмінпротокол. Днями суд його розглянув і на перший раз виніс чоловікові попередження. Правда, 384 грн судового збору йому доведеться сплатити.

Суспільство