Боротьба із курцями у громадських місцях 24.07.2019 На чоловіка, який курив сигарети на Приморському бульварі у Кирилівці, поліцейські склали адмінпротокол. Днями суд його розглянув і на перший раз виніс чоловікові попередження. Правда, 384 грн судового збору йому доведеться сплатити. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство