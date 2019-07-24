Читайте у газеті “Правда ЗП” за 25.07.2019р.

Друзі! У четвер, 25 липня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної ради України. Результати їх були очікувані та прогнозовані, але все ж чимало збентежили запоріжців. «Це кращий результат виборів, який тільки міг бути» вважає екс-редактор одного з друкованих видань Запоріжжя Олександр Верьовкін. Журналіст пояснює, чому перемога «Слуги народу» на виборчих перегонах має додавати нам оптимізму.
Також пропонуємо своїм читачам прогнози експертів щодо подальшого політичного життя в країні – імовірної коаліції, персоналій на посаду Прем’єра, а також роздуми щодо дострокових виборів до органів місцевого самоврядування.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
З огляду на те, що 16 липня в Україні набрав чинності Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», пропонуємо обговорити з доктором філологічних наук, професором кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, академіком АН ВШ України, заступником голови Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Олександром Пономарівим проблеми мовної політики в Україні та реального становища української мови на східних землях.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Триває вступна кампанія-2019. Статус «Рекомендовано до зарахування»: кому із абітурієнтів пощастить? Подаємо конкретні рекомендації абітурієнтам з питань зарахування до вишів.
Також нагадуємо своїм читачам нові правила виклику швидкої медичної допомоги для зручності використання їх у вигляді інфографіки. За потреби інструкцію можна вирізати і зберегти.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про…чудернацький барометр, який нещодавно встановили на острові Хортиця. А також дізнаємося від наших земляків, які народні прикмети вони застосовують для прогнозування погоди..
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 25.07.2019р.
Друзі! У четвер, 25 липня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.