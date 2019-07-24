Дитяче євробачення-2019

Суспільний мовник продовжує пошуки талановитих юних співаків для участі в національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2019. Минулого року представниця від України Дарина Красновецька посіла почесне четверте місце. Цього року Суспільне шукає виконавця, який здобуде перемогу та привезе Дитяче Євробачення до України! Взяти участь можуть діти з усіх куточків України, адже правила подання заявки максимально прості й не вимагають поїздок до Києва — нацвідбір відбувається онлайн. Окрім того, для участі не треба мати професійне відео чи солідне портфоліо — відеозаписи для участі в онлайн-відборі можуть бути знятими на телефон. Заповнити онлайн-заявку можна на junior.eurovision.ua.