У Воскресенці Пологівського району родина всиновила дикого птаха

Навесні маленьке пташеня лелек випало з гнізда. Небайдужі люди дали притулок і виходили його.
Тепер лелека уже третій місяць живе у родині місцевих жителів – Володимира і Олександри Кувік. Птах уже встиг стати не тільки улюбленцем сім’ї, а й усього села.
Господарі за своїм новим домашнім улюбленцем, якого кличуть Жоріком, ретельно доглядають. У його раціоні тільки м’ясо і риба. Два великих гнізда для лелек господар обійстя Володимир Кувік разом із сином облаштували поблизу власного будинку два роки тому. З тих пір сім’ї лелек і живуть тут.
Господиня Олександра Кувік розповідає, що з Жориком клопоту не багато. На ніч його ховають в сарай, щоб собаки не чіпали, вдень він вільно розгулює у дворі. З появою Жорика до родин в гості часто стали заходити односельчани, провідати і познайомитися з птахом.
Лелека став справжнім членом родини. Господарі зізнаються, що звикли до нього, і якщо птах надумає полетіти в теплі краї, заважати не будуть. Але навряд чи лелека полетить в цьому році – Жорик ще занадто малий і літати поки не навчився. Сподіваються, згодом він знайде собі пару і вже в наступному році відправиться в політ.