У Запоріжжі встановили рекорд знищення амброзії – 3 кг за 40 хв

У Запоріжжі вперше відбувся неформальний чемпіонат з виривання амброзії. Захід у Парку поколінь в Хортицькому районі міста ініціював громадський діяч Микола Ралік. Його учасникам вдалося вирвати 9 кілограм амброзії.
Масове цвітіння амброзії припадає на кінець липня – середину вересня. Найбільш шкідливим бур’ян стає саме у цей період. Пилок амброзії викликає у людей свербіж, нежить, почервоніння очей, сльозотечу та висип. Через це тисячі запоріжців тепер уникають відкритих територій, де занадто багато рослинності, бо страждають від полінозу і, зокрема, алергії на амброзію. З початком її цвітіння почуваються зле — починають кашляти, у багатьох з’являється нежить та сильна сльозотеча. Такі симптоми у своїх малюків помічають чимало запорізьких матерів.
У Запоріжжі кожен третій житель міста має прояви алергії на амброзію, підтверджує Таміла Шумна, професорка кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету. Цю рослину фахівці вважають одним із найпоширеніших алергенів. Тому потрібно встигнути вчасно ліквідувати її.
У Запорізькому департаменті охорони здоров’я кажуть, що для цього міськрада затвердила програму, яка передбачає боротьбу з карантинними рослинами. Вона в місті діє вже протягом 3-х років. Борються із амброзією комунальники. Для цього застосовують різні методи ліквідації бур’янів. Серед них – покіс трави або знищення бур’янів за допомогою обприскування ділянок спеціальними речовинами. Також застосовують метод гідропосіву – коли на території висаджують траву, яка не дає прорости алергенам.
Свій внесок у справу боротьби із амброзією робить і громадськість міста. Так , запорізькі екоактивісти ініціювали свого роду чемпіонат по виривання амброзії з метою знищення небезпечних для здоров’я карантинних рослин. Захід відбувся 19 липня. Процес вириванн амброзії тривав 40 хвилин. Його ініціатор Микола Ралік повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що переможниця чемпіонату вирвала 3 кг рослин.
-Ми обрали місцем для проведення нашого чемпіонату парк поколінь, де тиждень тому комунальники покосили траву. Але, на жаль, косіння НЕ є методом боротьби з амброзією. Місцевій владі треба передбачити фінансування також і виривання амброзії, оскільки саме це й є найефектівнішім методом боротьба з амброзією, – вважає екоактивіст.- За 40 хвилин часу ми назбирали майже 9 кг амброзії. Переможницею стала Віра Сладкова. Жінка зібрала майже 3 кг
Микола Ралік зазначив, що ініціативою запорожців зацікавилися в інших містах України, зокрема, у Кропивницькому, там теж планують провести аналогічний чемпіонат.
Наступна локація для виривання амброзії в Запоріжжі – Заводський район. Про те, коли запорожці знову зберуться виривати карантинні рослини, екоактивісти повідомлять пізніше.
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Олександра Воронцова
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