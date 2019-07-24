У Запоріжжі з підпільного цеху вилучено алкогольного фальсифікату на 2,3 мільйона

Горілка, коньяк, ром – фальсифікат на будь-який “смак” виготовляв у підпільному цеху житель м. Запоріжжя. Припинили його незаконну діяльність співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками ГУНП в Запорізькій області.
У рамках проведення операції “Акциз-2019” та розслідування кримінального провадження вони встановили жителя обласного центру, який у власному приватному будинку організував підпільний цех з виробництва спирту та фальсифікованого алкоголю з метою подальшої реалізації на території Запорізької області.
За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено 2 тисячі 280 літрів сировини для виробництва (рідини з характерним запахом спирту), 8 тисяч 880 літрів фальсифікованого спирту, 759 літрів сурогату, а також обладнання та компоненти для виготовлення спирту та лікеро-горілчаних виробів.
Усього вилучено товарно-матеріальних цінностей вартістю понад 2,7 мільйона гривень, у тому числі підакцизних товарів на суму майже 2,3 мільйона. Триває слідство.
Головне управління ДФС у Запорізькій області