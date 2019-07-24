Валерій Манько: “Запорізькі громади отримали понад півмільярда гривень плати за землю”

За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 510 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, скарбниці громад отримали на 28 мільйонів або на 6 відсотків більше, ніж торік.
Із загальної суми 452,6 мільйона спрямували до казни землекористувачі-юридичні особи, понад 57 мільйонів – фізичні.
За шість місяців до міського бюджету м. Запоріжжя перераховано 200 мільйонів. За землі м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 67 мільйонів, Бердянщини та Приморська – більш ніж 44 мільйони, Мелітопольщини та Веселівщини – 39,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 32,5 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 27 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 26,6 мільйона, Якимівщини та Приазов’я – 25,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 25,7 мільйона, Токматчини та Чернігівщини – 21,5 мільйона.
Цього року в Запорізькій області нараховується 9028 платників-юридичних та 284 тисячі фізичних осіб.
У результаті проведеної спільної роботи фахівців фіскальної служби області, Держгеокадастру та Фонду державного майна до оподаткування залучено 27 суб’єктів господарювання, які використовували 187,8 га земельних ділянок. Додатково до місцевих бюджетів надійде 1 мільйонів 127 тисяч гривень земельного податку та орендної плати.
Головне управління ДФС у Запорізькій області