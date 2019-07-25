Топ-5 професій, які стали найбільш актуальними на ринку праці Запорізького регіону за перше півріччя цього року

В базі даних служби зайнятості Запорізької області за перше півріччя цього року налічувалось 28 тис. 350 вакансій. Серед них є ті, що були найбільш затребувані роботодавцями. Пропонуємо вам ознайомитись з Топ-5 професій, які стали найбільш актуальними на ринку праці Запорізького регіону за шість місяців цього року.
1. Водій автотранспортних засобів – 1779 вакансій.
Заробітна плата становила від 4000 до 13200 грн.
Професія водія вельми романтична. Адже більшість часу водій проводить сам на сам з дорогою, своїми думками та «баранкою». Частіше пропонують графік – ненормований робочий день. Якщо ви хочете працювати водієм, будьте готові до роботи у вихідні чи святкові дні, можливі тривалі відрядження
2.Продавець продовольчих та непродовольчих товарів – 1746 пропозицій роботодавця.
Заробітну плату пропонували 3750-8500 грн.
Продавець – це посередник між виробниками товарів і населенням, і зачасту є ризик стресу, адже працювати потрібно з людьми, включно з їх проблемами та претензіями. Здебільшого роботодавці пропонують гнучкий графік роботи.
3. Кухар – 662 вакансії.
Заробітна плата кухаря становила 3700-15000 грн.
Професія кухаря — дуже творча та цікава для тих, хто любить частувати інших смачними стравами та вигадувати нові мікси і смаки. Режим роботи, як правило, денна зміна триває близько 12 годин.
4.Бухгалтер – 567 вакансій.
Заробітна плата бухгалтера становила 3750-25000 грн.
Бухгалтер — одна з найвідповідальніших професій. Адже саме в руках цих спеціалістів знаходиться документація з фінансової частини кожного бізнесу.
5.Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 282 пропозиції до працевлаштування.
Заробітну плату роботодавці пропонували від мінімальної до 15100 грн.
Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Якщо Ви з будь якої причини не можете знайти роботу за вже набутою професією, та маєте бажання отримати якісну професійну освіту за актуальною на ринку праці професією, то така нагода у вас є. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Професійне навчання зареєстрованих безробітних в Запорізькій області організовується більш ніж за 47 професіями (спеціальностями). Підвищити кваліфікацію можливо за 200 напрямками. Тож, вирішуйте, та звертайтесь за консультацією до наших фахівців. Ми радо Вам допоможемо!»
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості за тел. (061)239-80-83