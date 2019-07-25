За півроку запорізькі власники елітних авто поповнили скарбниці на 3,4 мільйона

На Запоріжжі власники автівок, вартість яких перевищує півтора мільйона гривень, за перше півріччя спрямували 3 мільйони 403 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, 2,3 мільйона гривень направили до місцевих бюджетів суб’єкти господарювання-юридичні особи, 1,1 мільйона надійшло від громадян.
Найбільші суми податку за VIP-авто сплачені у м. Запоріжжя – 1 мільйон 670 тисяч, на Мелітопольщині і Веселівщині – 278 тисяч, Бердянщині і Приморську – 265 тисяч, у Пологівському, Більмацькому та Розівському районах – 249 тисяч, Вільнянському, Запорізькому і Новомиколаївському районах – 240 тисяч тощо.
Цього року транспортний податок у регіоні сплачують 137 юридичних та 125 фізичних осіб, у власності яких є автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати – 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень (4173 грн. х 375). Перелік таких транспортних засобів розміщено на сайтах Державної фіскальної служби (http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Нагадаємо, ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік. Юридичні особи самостійно декларують та щоквартально перераховують податок, фізичні особи – упродовж 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення.
Головне управління ДФС у Запорізькій області