За півроку запорізькі власники елітних авто поповнили скарбниці на 3,4 мільйона

За півроку запорізькі власники елітних авто поповнили скарбниці на 3,4 мільйона

На Запоріжжі власники автівок, вартість яких перевищує півтора мільйона гривень, за перше півріччя спрямували 3 мільйони 403 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, 2,3 мільйона гривень направили до місцевих бюджетів суб’єкти господарювання-юридичні особи, 1,1 мільйона надійшло від громадян.
Найбільші суми податку за VIP-авто сплачені у м. Запоріжжя – 1 мільйон 670 тисяч, на Мелітопольщині і Веселівщині – 278 тисяч, Бердянщині і Приморську – 265 тисяч, у Пологівському, Більмацькому та Розівському районах – 249 тисяч, Вільнянському, Запорізькому і Новомиколаївському районах – 240 тисяч тощо.
Цього року транспортний податок у регіоні сплачують 137 юридичних та 125 фізичних осіб, у власності яких є автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати – 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень (4173 грн. х 375). Перелік таких транспортних засобів розміщено на сайтах Державної фіскальної служби (http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Нагадаємо, ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік. Юридичні особи самостійно декларують та щоквартально перераховують податок, фізичні особи – упродовж 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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