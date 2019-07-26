Дострокові місцеві вибори можуть лишити громади без грошей

Останнім часом Україною ширяться чутки про можливе проведення дострокових місцевих виборів. Як це може вплинути на розвиток громад та їх бюджети?
“Є велика загроза, що надходження місцевих бюджетів зменшаться наступного року, а за даними Мінфіну буде уповільнення доходів громад на вісім відсотків”. – Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
Досить давно гостро стоїть питання нестачі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення життєдіяльності громад. А от фінансові обов’язки постійно зростають, що значно уповільнює реформу, а також соціально-економічний та інфраструктурний розвиток міст, селищ та сіл. На цьому неодноразово наголошував і міський голова Запоріжжя, виконавчий директор Запорізького відділення АМУ Володимир Буряк.
“За рахунок міського бюджету ми вже другий рік покриваємо ті витрати, на які не вистачає коштів у держави. А могли б використовувати їх для розвитку міста: будувати садочки, лікарні, ремонтувати дороги та створювати нові місця відпочинку: парки, сквери, пляжі. Звичайно, місто розвивається, але хотілося б, щоб ці темпи були б швидшими”. – підкреслив Володимир Буряк.
Місцеві ж вибори можуть ще більше зменшити субвенції, які надходять до місцевих бюджетів. На цьому наголосив Олександр Слобожан під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі.
“Перший виклик для місцевого самоврядування, який постане вже восени – це бюджет місцевого самоврядування на 2020 рік”. – О.Слобожан.
Концепція реформування місцевого самоврядування передбачає, що реформа місцевого самоврядування полягає не у кількості об’єднаних громад, а у формуванні спроможних органів місцевого самоврядування. Таких, які зможуть надавати якісні послуги населенню. А відтак проведення місцевих виборів можливо лише за умови завершення реформи місцевого самоврядування.
“Останнім часом мені не подобається міфологізація того, що у місцевого самоврядування дуже багато грошей. Зараз реалізовано тільки перший етап бюджетної децентралізації – реформа міжбюджетних відносин. Тобто взаємодія центру та місцевого самоврядування щодо розподілу коштів платників податків”, – зазначив Виконавий директор АМУ.
Асоціація міст України готова до діалогу задля подолання цієї кризи та формування спроможного місцевого самоврядування європейського зразка.