Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 липня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,9 тис. осіб, з них 10,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 26 липня 2019 року – 2495 одиниці (у м. Запоріжжі – 1313 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку липня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 115 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 64 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.