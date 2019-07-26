За право реалізовувати підакцизні товари запорізький бізнес сплатив до місцевих бюджетів 22 мільйони

За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 22,2 мільйона гривень плати за ліцензії. Зокрема, 6,2 мільйона сплачено за ліцензування оптової торгівлі алкогольною продукцією і тютюновими виробами, 16 мільйонів – на право роздрібного продажу підакцизних товарів.
Майже 60 відсотків із загальних надходжень отримав міський бюджет м. Запоріжжя – 13 мільйонів, мелітопольські та веселівські підприємці і підприємства спрямували до скарбниць громад близько трьох мільйонів, бердянські і приморські – 2,8 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – мільйон, тощо.
З початку року фахівці фіскальної служби області видали суб’єктам підприємництва 5142 ліцензії, з яких 3046 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2096 – для торгівлі тютюном, продовжено термін дії 5952 документів, призупинено 352, анульовано 900, 12 з яких – за продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Загальна кількість діючих ліцензій станом на початок липня склала 8634. З актуальним реєстром можна ознайомитися на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за цей час працівники служби провели 324 перевірки торговельних об’єктів на предмет дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані фінансові санкції на загальну суму 4,7 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області