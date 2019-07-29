Бажаєте працювати аудитором чи фінансовим інспектором в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області – беріть участь у конкурсі

Спеціальності державного аудитора і державного фінансового інспектора – одні із престижних і затребуваних, адже це офіційне працевлаштування, забезпечення соціальних гарантій, гідна зарплата, кар’єрне зростання, молодий дружний коллектив. Якщо маєте бажання працювати на державній службі, якщо готові опанувати специфіку роботи державного аудитора чи державного фінансового інспектора, тоді на вас чекають в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.
Східний офіс Держаудитслужби оголосив конкурс на заміщення вакантних посад аудиторів та фінансових інспекторів в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.
З детальною інформацію про умови конкурсу можна ознайомитися за посиланням: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/151186
Телефон для довідок: (061)764 86 66
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області