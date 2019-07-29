Валерій Манько: “Запорізький малий і середній бізнес збільшив сплату єдиного податку на 18 відсотків”

Представники малого та середнього підприємництва у першому півріччі спрямували до місцевих бюджетів Запорізького регіону 611 мільйонів 665,9 тисячі гривень єдиного податку. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком представники бізнесу сплатили на 92,2 мільйона або на 18 відсотків більше.
Внесок підприємців-фізичних осіб до скарбниць громад склав 422 мільйони, що на 81,4 мільйона або на 24 відсотки перевищило надходження шести місяців минулого року. Суб’єкти господарювання-юридичні особи перерахували майже 86 мільйонів, що на 12,4 мільйона або на 17 відсотків більше, ніж торік. Від агровиробників, які використовують спрощену систему оподаткування, з початку року надійшло 103,7 мільйона.
Найбільші суми єдиного податку отримали бюджети м. Запоріжжя – 324,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 66,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 51,4 мільйона, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 33,5 мільйона тощо.
Як відзначив керівник фіскального відомства регіону, на Запоріжжі малих і середніх підприємців-платників єдиного податку у порівнянні з 2018 роком побільшало на 3050. Станом на початок липня на податковому обліку перебувають 48881 підприємець-фізична особа, 8388 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 1992 сільгоспвиробники.
Головне управління ДФС у Запорізькій області