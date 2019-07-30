Атмосферно, душевно, смачно

Перший літературно-музичний фестиваль «Широкий простір» у селі Ручаївка Широківської територіальної громади порадував натхненними зустрічами і талановитими худоніми, літературними і музичними творами.
Олександр Максимов
На конкурс «Дій активно. Живи позитивно».
– Цей фестиваль- ініціатива нашого поета і письменника Олександра Семеновича Чорновола, – сказала Ольга Ставицька, заступниця голови ради Широківської ОТГ.- Він – молодець, написав багато книжок. Громада допомогла видати його останню книжку. Ми дуже раді, що є у нас в громаді така людина. Він завжди хоче затягнути до нас все таке гарне, літературне, пісенне. Вітаю наших поважних гостей – письменників та поетів. Певна, що завдяки цьому фестивалю світ стане краще.
Головний натхненник фестивалю поет та письменник Олександр Чорновол зазначив:
– Це фестиваль стартовий. Ми заснували його спільними зусиллями разом із Широківською громадою, Запорізьким видавництвом Ольги Меркулової, та моєї літературно-музичної вітальні «Менестрель». Надалі він буде проходити щорічно у селі Широкому, а саме у Широківському парку, де зараз готується літній концертний майданчик та триває ремонт у клубі. Мета фестивалю – залучити наше населення до культури та мистецтва міста Запоріжжя, а також запорізьких митців долучити до життя нашої сільської громади, і в такій співпраці налагодити культурну діяльність для нашого населення.
На фестиваль приїхало близько 20 видатних письменників,поетів, музикантів, бардів із Запоріжжя, Василівки, Мелітополя та м. Дніпро. Також у фестивалі взяли участь місцеві поети та творчі колективи Широківської громади.
В рамка заходу було розгорнуто дві локації – перша основна, там відбувалася презентація книг, проходили творчі змагання – лунали поетичні, та музичні виступи запорізьких авторів, таких наприклад як Ганна Гайдук, і відбувся концерт бардівської пісні.
А після 16-ї години, як тільки селяни впоралися із господарськими ділами та доєдналися до свята, відбувся загальний концерт діячів культури Широківської громади та запорізьких митців.
І була ще друга локація – дитяча. Там працювали четверо дитячих письменників, були представлені дитячі книжки, проведені майстер класи за участю бібліотек Широківської громади та обласної дитячої бібліотеки.
Про співпрацю між бібліотеками, фахівцями культури, та письменниками говорили під час круглого столу, до дискусії долучились і керівники громади. Саме під час круглого столу прогнозували розвиток фестивалю на наступні роки. Розмова також йшла про співпрацю між обласним центром та Широківською громадою. Розгорнули на місці і торгівлю книжками запорізьких та місцевих авторів видавництва Ольги Меркулової.
– У мене до аматорської пісні трепетне ставлення. Барди – особлива категорія творчих людей. І я сприймаю їх із повагою та любов’ю, – поділилася власними враженнями від фестивалю Ірина Марковська, директорка комунальної установи «Центр дозвілля, культури, сім’ї, молоді та спорту Широківської ОТГ:
Гостей фестивалю щирі господарі частували смачним кулішем, приготованим просто неба, свіжими пиріжками, та солодкими кавунами.
Всі, кому поталанило побувати на такому мистецькому святі, з нетерпінням очікують нових зустрічей.
Конкурс журналістських матеріалів «Дій активно. Живи позитивно» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».