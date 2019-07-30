Фітосанітарні інспектори доглянули майже 600,0 тис. тон об’єктів регулювання у сфері карантину рослин

У першому півріччі 2019 року при здійсненні експорту продукції, фахівцями Держпродспоживслужби було доглянуто 591,4 тис. тонн об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (овочі, фрукти, зернові та технічні культури, продукти переробки), що на 11.5% більше в порівнянні з минулим роком (530,6 тис.т.). Видано понад 3,0 тис. фітосанітарних сертифікатів. Основними об’єктами регулювання стали зернові культури, бобові та олійні (експорт до Туреччини, Єгипту, Лівану, Ізраїлю). Із фруктів найбільше експортувалися яблука (до Іраку, Сирії, Туреччини) та черешня (до Білорусі, Молдови). В 2019 році збільшився експорт цибулі, суниці, ячменю, кукурудзи та всіх продуктів переробки.
Крім того, здійснено фітосанітарний контроль 5,94 тис. тонн продукції, 18 тис шт. саджанців та 40 тис. штук імпортних вантажів з об’єктам регулювання в зонах митного контролю.( В першому півріччі 2018 року було доглянуто 4,7 тис. тонн та 46 тис. штук об’єктів регулювання).
Основними об’єктами регулювання, що надійшли до Запорізької області із інших країн є насіння кукурудзи (із Франції, Угорщини) та соняшнику (із Франції, Туреччини, Іспанії, Румунії, США), арахіс (із Індії), мак (з Туреччини), кунжут (із Індії), кава (із Італії, Бразилії), кокосовий субстрат (із Індії) та торф (Латвія).
Також спеціалістами Держпродспоживслужби проводиться огляд пакувального матеріалу, як супровідного матеріалу, який використовується для перевезення об’єктів регулювання, що не підлягають огляду (двигуни, фарба, кераміка).
В ході проведених заходів Держпродспоживслужбою області в 1 півріччі 2019 року було виявлено 8 фактів порушення фітосанітарних вимог під час огляду пакувального матеріалу (як супровідного пакувального матеріалу який використовується для перевезення об’єктів регулювання, що не підлягають огляду (двигуни, фарба, кераміка)). Зокрема, були виявлені піддони дерев’яні без маркування з Молдови (1випадок – в кількості 20 шт., Німеччини (4) – 13 шт., при імпорті із США – виявлено диплодіоз кукурудзи (в 20,9 т.).
Відповідно до Закону України «Про карантин рослин» були прийняті рішення щодо знищення дерев’яного пакувального матеріалу та переробки кукурудзи. ( В минулому році таких випадків було 14 випадків порушення фітосанітарного законодавства).
Фітосанітарні інспектори доглянули майже 600,0 тис. тон об’єктів регулювання у сфері карантину рослин
У першому півріччі 2019 року при здійсненні експорту продукції, фахівцями Держпродспоживслужби було доглянуто 591,4 тис. тонн об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (овочі, фрукти, зернові та технічні культури, продукти переробки), що на 11.5% більше в порівнянні з минулим роком (530,6 тис.т.). Видано понад 3,0 тис. фітосанітарних сертифікатів. Основними об’єктами регулювання стали зернові культури, бобові та олійні (експорт до Туреччини, Єгипту, Лівану, Ізраїлю). Із фруктів найбільше експортувалися яблука (до Іраку, Сирії, Туреччини) та черешня (до Білорусі, Молдови). В 2019 році збільшився експорт цибулі, суниці, ячменю, кукурудзи та всіх продуктів переробки.