Якого пам’ятника, на вашу думку, не вистачає нашому місту?

Єва, домогосподарка:
-Мені подобаються античні та взагалі класичні скульптури. Тож непогано, аби у Запоріжжі з’явилася власна Афіна, або Ніка, або навіть Давід.
Віктор, приватний підприємець:
– Ось коли скінчиться війна на сході, то було б дуже добре зробити пам’ятник бійцям, які здобували Перемогу, і тим, хто загинули, і тим, хто залишилися живими. Аби тільки він був справжній, виконаний відомим майстром, із почуттям та наповнений глибокими думками.
Єлисей, школяр:
– Пам’ятник випускнику школи, який розпочинає життя, і думає як його вибудувати. Тоді б до нього приходили усі випускники зробити селфі, принести урочисту обіцянку, тож була б у місті нова традиція.
Назар Тимофійович, пенсіонер:
-Колись обіцяли, що на Хортиці, навпроти ДніпроГЕСу, буде пам’ятник запорізьким козакам, навіть були макети і обговорення, але його там і досі немає. А зараз є постамент, що залишився від пам’ятника Леніну, тож добре як би там посіла фігура Божої матері.
Леван, приватний підприємець:
-Давайте зробимо пам’ятник «Здоровому глузду». Не знаю, як він має виглядати, але щось таке місту дуже потрібно. Може оголосити конкурс?