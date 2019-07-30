Магістрантка ЗНУ Людмила Бабак – дворазова чемпіонка Європи з веслування на байдарках і каное

У місті Десізе (Франція) завершився Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях. Запорізький національний університет на змаганнях гідно представила студентка другого курсу магістратури факультету фізичного виховання, чемпіонка Європи та світу з веслування на байдарках і каное Людмила Бабак. Загалом українські веслувальники під час змагань вибороли три золоті й одну срібну медалі. Із них два «золота» їм принесла Людмила.
Спортсменка вкотре здобула блискучі перемоги. У короткому марафоні на 3 400 м вихованка заслуженого тренера України Сергія Снєжка стала чемпіонкою Європи з результатом 00:18:57.30. Крім того, Людмила Бабак здобула другу золоту медаль на довгій дистанції 15,25 км, показавши результат 1:23.21,59.
До речі, у травні цього року, Людмила посіла 2 місце на чемпіонаті Україні з веслування та каное в змаганнях змішаних двійок на дистанції 500 м. А минулого року в Португалії (Вілла де Прадо) під час Чемпіонату світу з веслування в запливі на марафонській дистанції 15,4 км серед жінок Людмила Бабак фінішувала першою.
Прес-служба ЗНУ