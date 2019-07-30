Марічка з привітом із минулих часів

Про цей маловідомий пам’ятник минулих часів нам розповіла колишня працівниця заводу «Дніпроспецсталь» а нині пенсіонерка Таміла Олександрівна Корзун. Каже що сама несподівано його колись знайшла на території профілакторію заводу, який знаходиться на острові Хортиця, і сталося це років 10 потому.
Тоді він стояв у чагарниках, так що ледь проглядався здалеку. Зацікавившись незвичною знахідкою, жінка розпитала у працівників профілакторію про нього. І почула таку відповідь: « Так це ж наша Дуня». Немов би так її прозвали за схожість із героїнею радянської кінокомедії. Прогулюючись нещодавно із онуками територією профілакторію, жінка знову побачила памя’тник, та була приємно здивована, що підхід до нього розчищений, ніяких чагарників, і вигляд дуже охайний. Ось тільки дерева перекривають йому вид на Дніпро.
На наш погляд, жінка із хусточкою, якою вона вітає теплоходи, що пливуть Дніпром, зовсім не схожа на поштарку Дуню із відомого радянського фільму. Тому й пропонуємо вважати її нашою дівчиною – Марічкою.
Олександр Максимов