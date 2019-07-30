На Запоріжжі доходи скарбниць від туристичного збору зросли більш ніж вдвічі

Обласний центр та території Приазов’я – регіональні лідери з надходжень від приймання туристів.
За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 1 мільйон 386 тисяч гривень туристичного збору. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, минулорічний рівень перевищено на 857 тисяч або на 162 відсотки.
Лише за перший місяць літа до скарбниць громад спрямовано 389 тисяч, що втричі більше, ніж торік.
Найбільші доходи за січень-червень отримала міська казна м. Запоріжжя – 729 тисяч, до бюджетів Якимівського та Приазовського районів надійшло 370 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 213 тисяч тощо.
Нагадаємо, у 2019 році змінилися ставки і порядок справляння туристичного збору. Ставки збору приймає кожна місцева рада самостійно у таких розмірах: до 0,5 відсотка від мінімальної зарплати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі).
Відповідальними за утримання туристичного збору визначні податкові агенти, зокрема: адміністрації готелів, кемпінгів, гуртожитків, санаторно-курортних закладів, квартирно-посередницькі організації тощо. Крім того, вони кожного кварталу подають до фіскальної служби за місцем реєстрації декларації з туристичного збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області