Голові Запорізької обласної ради
Самардаку Григорію Вікторовичу,
голові міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості»
Ковиліній Тетяні Миколаївні
Ми, громадянки й громадяни Запоріжжя та Запорізької області, а також інших областей України, обурені заявами заступника голови Запорізької обласної ради й уповноваженого з питань гендерної рівності Владислава Марченка, котрий на своїй сторінці у Facebook принизив жінок, котрі носять короткі спідниці, назвавши їх повіями. Замість того, аби попросити вибачення за свої необдумані слова, Владислав Марченко у відповідь на обурення жінок запропонував їм зареєструватися «шматком лайна».
Така поведінка є негідною для будь-якої людини, а тим більше, коли це – депутат і уповноважений з питань гендерної рівності. Ця ситуація показала, наскільки людина загалом не розуміється в питаннях дотримання прав людини, поваги до людської гідності і що таке – рівні права і можливості жінок і чоловіків.
Зважаючи на це, вимагаємо:
– припинити повноваження Владислава Марченка як уповноваженої особи (координатора) виконавчого апарату Запорізької обласної ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
– обрати на цю важливу посаду людину, яка розуміється в питаннях гендерної рівності;
– публічної заяви від міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» про принизливі, дискримінаційні заяви Владислава Марченка.
Це звернення адресують:
Стельмах Богдана, громадська активістка (ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір»)
Наталія Лобач, регіональна координаторка ГО “Інсайт” в Запоріжжі
Вікторія Петрова, активістка
Наташа Целюба (кураторка, мисткиня radio surrealism, Q_rators)
Роман Ліньков, Perfsect (музикант, письменник, художник)
Катерина Майборода, журналістка
Аріна Крапка, журналістка Руху ЧЕСНО
Катерина Маркова, журналістка
Коротнюк Вадим, контент менеджер
Крістіна Собко, ЗОБФ “Гендер Зед”
Козачук Ольга, дизайнерка
Андрєєв Костянтин, працівник ЗОБФ “Гендер Зед”
Сладкова Ольга, програмістка
Анна Тен, мисткиня
Вікторія Верес – директорка НГО “Культпрожектор”
Аріна Яковенко, блогерка, феміністка, активістка ВГО “Не Будь байдужим”
Ярослав Яковенко, блогер, активіст, куратор волонтерського проекту “Козацький борщ”
Левченко Світлана, представниця волонтерського проекту “Go Girl Weekends”, феміністка
Ігор Гармаш, громадсько-культурний діяч, президент ГО “Центр мистецтв “Арт-Простір”
Ольга Оніпко, активістка
Тетяна Андрющенко, журналістка
Павлова Юлія, директорка БФ “Хелпус”
Микола Ябченко, профемініст, експерт з комунікацій
Довбиш Марина, редакторка 4mama.ua
Шалагаєв Микита, приватний підприємець
Анна Редько, телеведуча в
Ірина Дєдушева, журналістка
Тарас Білка, журналіст, блогер, голова ГО «Громадське ТБ Запоріжжя»
Зоя Красовська, медіаекспертка
Ольга Донік, актриса, театральна критикиня
Юлія Кочул, журналістка
Дар’я Момот, заступниця директора з маркетингу
Яна Кайола, дизайнер
Олександра Котик, журналістка
Жанна Смирнова, актриса, співачка, композитор, автор і виконавиця INSHAYA
Інеса Воронова, журналістка
Оксана Тимченко, активістка
Віктор Чалий, QA Engineer
Яна Сасіна, експертка з розвитку програми фонду USAID
Єрьоменко Олена, громадський діяч
Олена Гранішевська, журналістка
Еріка Равіч, художниця, дизайнерка
Бабаченко Ольга, спеціалістка з інтернет-маркетингу
Груба Олена
Фірсова Олександра – психологиня, тренерка
Витвіцький Олександр, заступник директора, ЗОБФ “Гендер Зед”
Гречаник Марія, психологиня
Інеса Атаманчук, журналістка
Ольга Гордієнко
Скорік Аліна – фізична реабілітологиня
Єлизавета Кузьменко, журналістка, правозахисниця
Олена Шевченко, Голова ГО “Інсайт”
Юля Павлік, аналітикиня ЦД УГСПЛ, науковиця, активістка
Ростислав Мілевський, правозахисник
Олена Набокова, президентка ГО “Українське жіноцтво”
Дмитро Калінін, активіст, ЗОБФ “Гендер Зед”
Тетяна Воскобойнікова
Оксана Сеник, юристка
Бобіно Яна, керівниця Edison space
Чуруброва Світлана, світлярка
Мартинова Анна Олександрівна, менеджерка в it
Анастасія Безземельна, журналістка
Анастасія Потапенко, журналістка