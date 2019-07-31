Бердянські таксисти вшанували пам’ять про загиблого колегу

У п’ятницю, 26 липня, таксисти провели автопробіг вулицями Бердянська – вшанували пам’ять свого колеги Івана Панченка, якого вбили при виконанні його професійної діяльності.
У заході взяли участь понад 50 водіїв на автомобілях з позначкою «таксі». Вони висловили співчуття рідним загиблого і стурбованість тим, що на місці Івана міг опинитися кожен з них.
Раніше повідомлялося, що 34-річний таксист зник у Бердянському районі у понеділок, 22 липня. Він виїхав з Бердянська в бік Токмака з трьома пасажирами і пропав. На наступний день його автомобіль знайшли правоохоронці, а трьох підозрюваних затримали.
У вбивстві підозрюються троє раніше засуджених молодиків віком від 18 до 28 років. Коли їх затримали, з’ясували, що вони викликали таксі, замовивши водієві їхати в селище міського типу Чернігівка. А на місці вбили чоловіка – двоє його били, а третій душив. Після вбивства тіло таксиста кинули в водойму, викравши машину і забравши гроші жертви. Здобиччю вбивць стали 2 тисячі грн виручки, телефон, обручка та золотий ланцюжок Івана Панченка.
Труп убитого молодики скинули в Стульневський кар’єр, що в Чернігівському районі.
25 липня співробітники КП «Рятувально-водолазна служба» обшукали кар’єр. Заступник директора підприємства Анатолій Воронін розповів, що глибина ділянки, яку необхідно було обстежити, сягала в глибину від 6 до 20 метрів. Водолази знайшли тіло на глибині 6 метрів:”Коли ми його підняли, у нього на шиї був зашморг, до ніг прив’язаний камінь”.
27 липня підозрюваних у вбивстві бердянського таксиста заарештували.
У Івана залишилася сім’я – дружина і троє дітей. Посильну допомогу їм може надати кожен, у кого є можливість. Реквізити: карта у Приватбанку 5168 7427 2207 0525, Панченко Юлія Іванівна