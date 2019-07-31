Благоустрій у м. Кирилівка 31.07.2019 На запорізькому курорті у Кирилівці Якимівського району з’явилася цивілізація.«На Федотовій косі встановлена перша партія сміттєвих контейнерів і біотуалети», – розповів в соцмережі керівник Приазовського національного парку Дмитро Воловик. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство