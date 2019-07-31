Благоустрій у м. Кирилівка

Благоустрій у м. Кирилівка

На запорізькому курорті у Кирилівці Якимівського району з’явилася цивілізація.«На Федотовій косі встановлена перша партія сміттєвих контейнерів і біотуалети», – розповів в соцмережі керівник Приазовського національного парку Дмитро Воловик.

Суспільство