Благовіщенка – краще село України

Село Благовіщенка (К-Дніпровського району) увйшло до двадцятки кращих у конкурсі “Неймовірні села України – 2019” і бореться за місце в полуфіналі. Прикрасою села є Свято-Преображенський храм та садиба приватного господаря В. Саєнка, занесена до маршруту зеленого туризму області. Тут господар радо зустрічає гостей та пригощає сільськими смаколиками. На базі місцевого будинку культури вже втретє проводиться щорічний фестиваль «Родинне суцвіття», який збирає талановиті родини всієї громади, а літній фестиваль «Козацькі розваги» підкорив не тільки район, а й сусідні міста. Проголосувати за село можна за посиланням:
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019-golosuem