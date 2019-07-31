В Туристичному інформаційному центрі Запоріжжя пройшла презентація музичних кліпів, створених в рамках проекту “Діти з зірками”. Унікальний творчий задум організаторів забезпечив талановитим учням запорізьких шкіл мистецтв можливість виступити разом з відомими виконавцями української сцени. Ідею спільних виступів було реалізовано при проведенні нинішнього музичного фестивалю Zaporizhzhia Jazzy. Популярні музиканти заспівали разом з учнями п’яти музичних шкіл міста.
Відеокліпи відзняті на мальовничих локаціях представляють спільні пісні з топовими українськими артистами – LAUD, Джамала, групою ТНМК і Віктором Павликом та вихованцями музичних шкіл та шкіл мистецтв.
Так, LAUD заспівав одну зі своїх популярних композицій разом з ансамблем «Конфетті» школи мистецтв № 1 і ученицею школи мистецтв № 2 Євою Варавву (фортепіано).
У виконанні Джамали і зведеного ансамблю бандуристів «Freedom Wings» музичних шкіл № 2, 5, 7 пролунав популярний хіт “Крила”.
Зразковий ансамбль «Джаз-академія», школа мистецтв № 3, акомпоніровал групі ТНМК під час виконання пісні “Чикаго”.
Разом з Віктором Павликом виступили Арсеній Занзеря (гітара), Сергій Тимура (шейкер) – музична школа №7, Катерина Біркін (акордеон) – музична школа №1.
Нагадаємо, “Діти з зірками” – унікальна творча програма, вже вдруге реалізується з ініціативи департаменту культури та туризму Запоріжжя. Запрошеними зірками минулого року стали соліст групи “Pianoбой” Дмитро Шуров, український композитор і піаніст Єгор Грушин, відома українська співачка Марія Чайковська.
Діти з зірками
В Туристичному інформаційному центрі Запоріжжя пройшла презентація музичних кліпів, створених в рамках проекту “Діти з зірками”. Унікальний творчий задум організаторів забезпечив талановитим учням запорізьких шкіл мистецтв можливість виступити разом з відомими виконавцями української сцени. Ідею спільних виступів було реалізовано при проведенні нинішнього музичного фестивалю Zaporizhzhia Jazzy. Популярні музиканти заспівали разом з учнями п’яти музичних шкіл міста.