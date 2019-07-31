Літня школа плавання

Літня школа плавання

У Бердянську працює літня школа плавання для дітей. Заняття проходять на центральному пляжі міста щоранку. Сонце, море і досвідчений тренер – і результат тренувань помітно вже за кілька днів.

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