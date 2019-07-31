Літня школа плавання 31.07.2019 У Бердянську працює літня школа плавання для дітей. Заняття проходять на центральному пляжі міста щоранку. Сонце, море і досвідчений тренер – і результат тренувань помітно вже за кілька днів. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство